Движение будет ограничено на участках в Алексеевском районе с 30 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение будет ограничено для автомобилей в ряде участков в Алексеевском районе с 30 сентября до 25 декабря, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Одна из полос дороги будет недоступна для проезда на участках 1-й Мытищинской и 2-й Мытищинской улиц. Ограничения будут введены в связи с проведением инженерных работ.

При этом полоса на пересечении 1-й Мытищинской и 2-й Мытищинской улиц будет закрыта с 30 сентября до 1 ноября, а на участке 2-й Мытищинской улицы рядом с пересечением двух улиц движение будет недоступно с 2 до 24 ноября. Кроме того, в период с 25 ноября до 25 декабря планируется перекрыть полосу в районе дома 3, строения 1 по 1-й Мытищинской улице.

Вместе с тем с 5 октября изменится схема движения транспорта в районе Петровского парка. Поменяется направление одностороннего движения на Трудовой аллее. Помимо этого, круговое движение будет организовано на перекрестке Московской, Театральной и Трудовой аллей, а с Театральной на Дворцовую аллею можно будет поворачивать налево. Для пешеходов обустроят новый переход на Театральной аллее.