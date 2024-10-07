Почти 140 млн поездок совершено на коммерческих автобусах в Москве с начала года

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Москвичи совершили 139 миллионов поездок на автобусах коммерческих перевозчиков с начала года. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На сегодняшний день в парке частных перевозчиков представлено более 1,1 тысячи автобусов. В них действуют стандартные способы оплаты проезда, льготы, сервисы и пересадки.

В этом году снизилось количество ДТП по вине водителей коммерческих перевозчиков на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число пострадавших уменьшилось на 33%.

Чаще всего аварии случаются по вине водителей стороннего транспорта. Ведомство напомнило, что для безопасности пассажирам необходимо держаться за поручни и соблюдать правила поведения в транспорте.

"После перехода на госконтракты коммерческие перевозчики стали соответствовать самыми высоким стандартам Московского транспорта. В ноябре на маршруты выйдут более 140 новых автобусов большого и малого класса", – рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Между тем автобусы и электробусы в Москве планируется переводить на беспилотные системы, разработанные российскими специалистами. Сейчас подобные технологии тестируются на трамваях, затем их испытают на метрополитене и уже после беспилотные решения проверят на наземном транспорте.

