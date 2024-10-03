Электробусы вышли еще на три маршрута в Северном и Южном Бутове

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Электробусы заменили автобусы еще на трех маршрутах в Северном и Южном Бутове, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Экологичный транспорт вышел на маршруты с1, № 94 и 213. 11 инновационных машин довозят жителей до станций метро, Московских центральных диаметров (МЦД) и важных социальных учреждений.

В результате в районах Северное и Южное Бутово действует уже пять экологичных маршрутов наземного транспорта. Маршрут с1 проходит от Остафьевской улицы до улицы Адмирала Руднева, № 94 – до станции Бутово МЦД-2, а № 213 – до 4-го микрорайона Северного Бутова.

По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, благодаря развитию инфраструктуры город запускает новые электробусы в разных районах столицы. Сейчас они курсируют более чем по 150 маршрутам.

Москва попала в число мировых лидеров по развитию и использованию электротранспорта и занимает первое место в Европе по числу электробусов. Салоны оборудованы зарядными портами для гаджетов и медиаэкранами с информацией о маршруте. Кроме того, в электробусах установили откидные аппарели для маломобильных пассажиров, площадки для колясок и велосипедов.

С 2022 года в Москву начали поставлять машины улучшенной комплектации. Они оснащены адаптивным освещением и увеличенным передним указателем маршрута. Также запас хода увеличился с 40–50 до 80 километров. При этом вес электробуса остался прежним.

С 21 сентября в Москве стартовала программа по изменению 13 маршрутов электробусов и автобусов. Так, новые рейсы появятся на востоке и юге города. Например, новый экспресс-маршрут е66 соединит поселок Восточный с Сокольнической и Большой кольцевой линиями метро.

