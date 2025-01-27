"Мой район. Новости": открыта еще одна эстакада на МСД

Еще одна эстакада готова на Московском скоростном диаметре. Движение открыли на участке от МКАД до трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Теперь автомобилистам будет удобнее заезжать на МСД в сторону Подмосковья. Для удобства водителей установили уличное освещение и автоматическую противогололедную систему.

Длина нового сооружения – 630 метров. Это самое протяженное мостовое сооружением на диаметре за пределами МКАД. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".