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27 января, 07:50

Транспорт

"Мой район. Новости": открыта еще одна эстакада на МСД

"Мой район. Новости": открыта еще одна эстакада на МСД

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Еще одна эстакада готова на Московском скоростном диаметре. Движение открыли на участке от МКАД до трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Теперь автомобилистам будет удобнее заезжать на МСД в сторону Подмосковья. Для удобства водителей установили уличное освещение и автоматическую противогололедную систему.

Длина нового сооружения – 630 метров. Это самое протяженное мостовое сооружением на диаметре за пределами МКАД. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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