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Сенатор Ли: удар молнии по Капитолию является предзнаменованием

Американский сенатор назвал предзнаменованием удар молнии по Капитолию

Фото: x.com/BasedMikeLee

Американский сенатор Майк Ли назвал удар молнии по Капитолию в новогоднюю ночь предзнаменованием. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

"Чувствуется как предзнаменование. О чем это говорит?" – задался вопросом политик.

Молния ударила в Капитолий и монумент Вашингтона в США в канун Нового года. Пользователи соцсетей увидели в случившемся "хорошее предзнаменование" перед вступлением в должность избранного президента Дональда Трампа.

Также были зафиксированы удары молнии в Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке.

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