Adnkronos: молния попала в арку Константина в Риме, отколов несколько фрагментов памятника

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Молния попала в Триумфальную арку императора Константина, стоящую у римского Колизея. Об этом сообщает информационное агентство Adnkronos.

Центр итальянской столицы попал под мощную грозу во вторник, 3 сентября. Молния, поразившая памятник, отколола несколько каменных деталей от него.

Руководство археологического парка Колизея, в чьем ведении находится арка Константина, сообщило, что технические специалисты уже приступили к началу восстановительных работ.

"Наши представители прибыли на место сразу после удара молнии. Все фрагменты были подняты и помещены в безопасное место. Оценка ущерба уже началась", – заявили там.

Ранее в Армении молния повредила хачкар – каменную стелу с резным изображением креста – датируемый XIII веком. Хачкар был поврежден в селе Кармрашен Вайоцдзорской области. Заметили повреждение сотрудники областной службы охраны исторической среды во время обхода.