В Армении молния повредила памятник культуры XIII века

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В Армении молния повредила хачкар – каменную стелу с резным изображением креста – датируемый XIII веком. Об этом сообщает служба охраны историко-культурных музеев-заповедников и исторической среды.

Отмечается, что хачкар поврежден в селе Кармрашен Вайоцдзорской области. Заметили повреждение сотрудники областной службы охраны исторической среды во время обхода.

Уточняется, что в настоящее время специалисты обсуждают дальнейшую судьбу памятника.

Ранее молния ударила в ракету-носитель "Союз-2.1б" сразу после запуска с космодрома Плесецк. Начальника космодрома генерал-майор Николай Нестечук тогда отметил, что это стало доказательством того, что молния не может повредить их ракетно-космическое оружие.

До этого молния попала в лайнер авиакомпании KLM, летевший из Амстердама в Лиму. Инцидент произошел вскоре после взлета в аэропорту Схипхол.

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