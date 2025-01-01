Молния ударила в Капитолий и монумент Вашингтона в канун Нового года

Фото: ТАСС/Павел Петров

Молния ударила в Капитолий и монумент Вашингтона в США в канун Нового года. Об этом сообщает издание The Washington Post.

"На фотографиях, размещенных в социальных сетях, видно, как молния ударяет в два самых символичных места Вашингтона и всей страны. Похоже, что прямые удары пришлись как на вершину монумента Вашингтона, так и на купол Капитолия США", – говорится в сообщении.

Пользователи увидели в случившемся "хорошее предзнаменование" перед вступлением в должность избранного президента Дональда Трампа.

Также были зафиксированы удары молнии в Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке.

Ранее молния попала в Триумфальную арку императора Константина, стоящую у римского Колизея. Центр итальянской столицы попал под мощную грозу. Молния, поразившая памятник, отколола несколько каменных деталей от него.

Кроме того, в Армении молния повредила хачкар – каменную стелу с резным изображением креста – датируемый XIII веком. Хачкар был поврежден в селе Кармрашен Вайоцдзорской области. Заметили повреждение сотрудники областной службы охраны исторической среды во время обхода.

