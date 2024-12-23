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23 декабря, 12:30

Транспорт

Поезд "Москва-2024" признан лучшим на международном конкурсе

Поезд "Москва-2024" признан лучшим на международном конкурсе

Поезд "Москва-2024" стал лучшим на международном конкурсе Global Design iT Award

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Поезд "Москва-2024" выиграл в южнокорейском конкурсе

Поезд столичного метро "Москва-2024" стал победителем престижного международного конкурса Global Design iT Award. В категории "Промышленный дизайн" он обошел 80 участников из США, Франции, Австрии, Индии и других стран.

Дизайн салона поезда выбирали сами москвичи на выставке станции "Манеж" в 2023 году. По словам пресс-секретаря метрополитена Дмитрия Бочкова, это делает победу особенно значимой. Также он отметил, что доля современных поездов в метро увеличилась с 12% в 2010 году до 76% в 2024 году.

Пассажиры высоко оценили поезд: комфортные сиденья, встроенные зарядки и удобная навигация делают поездки приятнее. Новый состав стал еще одним шагом к модернизации московской транспортной системы.

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