Поезда "Москва-2024" проехали по Троицкой линии метро 43 750 км

Поезда "Москва-2024", запущенные на Троицкой линии, уже преодолели 43 750 километров с момента ее открытия. На линии курсируют 10 составов, произведенных в России, которые отличаются отличной шумоизоляцией, инновационными климатическими системами и USB-разъемами на поручнях.

Как сообщила советник заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Юлия Темникова, новые поезда были разработаны с учетом мнения пассажиров и машинистов. Например, дизайн салона был выбран посетителями выставки на станции "Манеж". По поручению заместителя мэра Максима Ликсутова Московский метрополитен закупает новые поезда рекордными темпами, и с 2010 года уже поставлено более 4,5 тысячи новых вагонов метро.

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