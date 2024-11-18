"Мой район. Новости": разгон до 150 км/ч могут разрешить в России

На российских дорогах могут разрешить ездить со скоростью 150 километров в час. Такое предложение к руководству ГАИ подготовили законодатели. Если инициативу одобрят, то по трассам типа М-11 "Нева" или М-12 "Восток" можно будет разгоняться до 170 километров в час.

Однако у инициативы есть противники. Они предлагают сначала повысить культуру вождения, а также напоминают о русской зиме, когда автомобилистам придется снижать скорость.

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