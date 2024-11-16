Собянин: три новых маршрута наземного транспорта запустят в "Сколково" с 23 ноября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Три новых маршрута наземного транспорта запустят в "Сколково" с 23 ноября, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Вместо маршрута 1147 заработает три новых – Sk2, Sk3 и Sk4. Первый проследует до инновационного центра от метро "Славянский бульвар" и "Филевский парк", второй – от МЦД Солнечная и Мещерская, а также от метро "Говорово". Маршрут Sk4 позволит соединить "Сколково" и метро "Тропарево".

"Новые маршруты будут проходить через территорию инновационного центра вместе с существующим Sk1. Также впервые наземный транспорт появится у кластера "Ренова", – подчеркнул градоначальник.

Для более удобной идентификации новых маршрутов их таблички окрашены в салатовый цвет и дополнены голубой, красной или зеленой полосой, чтобы было удобнее понять, до какой линии метро или МЦД идет городской транспорт.



Работники, резиденты и студенты смогут быстрее и комфортнее добираться до ИЦ "Сколково" и перемещаться по его территории.



"В планах – перевод всех маршрутов Sk на экологичные электробусы российского производства", – заключил Собянин.

Ранее в столице был запущен маршрут с161, который работает по новой концепции обслуживания малых поселений ТиНАО. Маршрут удалось запустить благодаря закупке современных автобусов малого класса. Такой транспорт может проехать по узким улицам деревень, СНТ и коттеджных поселков.

