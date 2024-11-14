Реконструкцию остановочного пункта "Казанское" завершили на Горьковском направлении МЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) завершили реконструкцию остановочного пункта "Казанское" Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Теперь в распоряжении горожан находятся новые платформы, обустроенные пандусами с нескользящим покрытием, навесы для защиты от осадков и солнца длиной по 72 метра каждый, а также пешеходные дорожки. Помимо этого, рядом с платформой № 2 появился отдельно стоящий туалетный комплекс, приспособленный для маломобильных граждан.

При этом для освещения в темное время суток остановочный пункт оснастили современными светодиодными лампами, расписание, в свою очередь, отображается на ярких динамических табло. Также специалисты обновили систему громкоговорящего оповещения.

Кроме того, на платформах теперь установлены стойки экстренной связи, новые лавочки и урны. Благоустройство также коснулось и прилегающей территории остановочного пункта. Так, для подхода к нему обустроили 670 метров пешеходных дорожек, вдоль которых весной появится газон.

Тем временем МЖД завершила подготовку электричек, региональных "Ласточек" и рельсовых автобусов к холодному сезону. Специалисты провели технический осмотр тормозного оборудования, аккумуляторов, очистили фильтры, поменяли масло и сменили климат-системы.

У рельсовых автобусов провели осмотр ремней, а также настроили регуляторы температуры рабочих жидкостей в системах дизеля и гидропередачи. При этом особое внимание при сезонной подготовке уделялось исправности автоматических дверей и выдвижных ступеней вагонов.

