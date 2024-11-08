Расписание электричек Ленинградского направления ОЖД изменится в ноябре

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Расписание пригородных поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) изменится С 11 по 13, а также 15 ноября из-за ремонтно-путевых работ по станции Подсолнечная, передает пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

Так, изменения затронут электрички на МЦД-3, следующие по маршруту Москва – Зеленоград-Крюково – Москва, причем некоторые из них будут отменены.

В свою очередь, часть составов на участке Москва – Тверь – Москва и Тверь – Лихославль – Тверь будет отменена на всем маршруте, а другая часть проследует с отменой остановок.

Со всеми изменениями в расписании можно ознакомиться на информационных стендах станций полигона деятельности МТППК, на сайте компании в разделе "Пассажирам" или в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

До конца ноября по пятницам и в выходные также изменится график движения поездов МЦД-1. Например, на Савеловском направлении поезда от Савеловской до Бескудникова в обе стороны будут следовать по одному пути, а интервалы движения частично увеличены.

Кроме того, на Белорусском направлении интервалы движения после 22:00 составят до 30–40 минут, с утра и до 07:30 – до 20 минут. При этом в вечернее время некоторые поезда со стороны Одинцова отправятся от и до Белорусского вокзала.