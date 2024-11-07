График движения поездов МЦД-1 изменится по пятницам и в выходные до конца ноября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

После 19:00 и до 07:30 в пятницу, субботу и до утра воскресенья меняется движение поездов МЦД-1, такой график продлится до конца ноября, передает официальный телеграм-канал столичного Дептранса.

На Савеловском направлении поезда от Савеловской до Бескудникова в обе стороны будут следовать по одному пути, а интервалы движения частично увеличили: после 19:00 они продлятся до 15–20 минут, после 23:00 – до 1 часа, до 07:30 – до 20–40 минут. Также некоторые поезда теперь следуют к станции Дегунино без остановок, а часть поездов дальнего пригорода следует от и до Лобни и Бескудникова.

На Белорусском направлении интервалы движения после 22:00 составят до 30–40 минут, с утра и до 07:30 – до 20 минут. При этом в вечернее время некоторые поезда со стороны Одинцова отправятся от и до Белорусского вокзала, а часть поездов проследует через Беговую, Тестовскую, Сетунь, Немчиновку и Баковку без остановки.

Кроме того, скорректирован график движения поездов "Аэроэкспресс" утром и вечером. Так, в Шереметьево можно отправиться, воспользовавшись автобусами от станции метро "Ховрино" № 1195 и 1195D.

Ранее стало известно, что расписание поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) и МЦД-3 изменится 8 и 14 ноября из-за ремонтно-путевых работ по модернизации инфраструктуры. Так, например, электрички на участке Москва – Зеленоград-Крюково – Москва будут следовать по измененному расписанию, некоторые поезда отменят.