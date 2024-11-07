Экспрессы на Казанском направлении МЖД в сторону Москвы задерживаются в пути

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Экспрессы на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) задерживаются в пути в сторону Москвы, пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МЖД.

Уточняется, что отклонение от графика составляет до 20 минут. Это произошло после вынужденной остановки пригородного поезда на перегоне от Быкова до Раменского, произошедшей в 06:18.

"На период оказания помощи поезда пропускались по соседним путям. В 08:10 движение по всем путям Казанского направления осуществляется в штатном режиме", – указали в пресс-службе.

Так, поезда МЦД-3 ходят с установленным интервалом. Сама МЖД при этом принимает все меры для стабилизации графика.

Ранее расписание Ленинградского направления ОЖД и МЦД-3 было изменено 8 и 14 ноября из-за планируемых ремонтных работ на путях железной дороги. В эти дни поезда на участке от Москвы до Зеленограда-Крюкова и обратно будут ходить по измененному расписанию, а часть составов отменят. Аналогичные правки в графике движения электропоездов ждут и маршрутов от Москвы до Твери и обратно.

