Движение поездов Ленинградского направления ОЖД и МЦД-3 изменится 8 и 14 ноября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Расписание поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) и МЦД-3 изменится 8 и 14 ноября из-за ремонтно-путевых работ по модернизации инфраструктуры. Об этом пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК) сообщила в телеграм-канале.

Так, электрички на участке Москва – Зеленоград-Крюково – Москва будут следовать по измененному расписанию, некоторые поезда отменят. Часть составов на участках Москва – Тверь – Москва и Тверь – Бологое – Тверь отменят на всем маршруте, некоторые станции проследуют без остановок.

Ранее Московская железная дорога (МЖД) подготовила электрички, региональные "Ласточки" и рельсовые автобусы к зимнему периоду. Подготовку прошли 220 электропоездов, 45 рельсовых автобусов и 107 "Ласточек". Специалисты провели техосмотр тормозного оборудования и аккумуляторов, а также очистили фильтры, поменяли масло и сменили климат-системы.