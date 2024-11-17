Москвичам рассказали о преимуществах динамического тарифа на парковку

Динамический тариф на парковку доступен на пяти улицах Москвы. Он работает уже больше двух недель на Ильинке, площади Тверская Застава, Рождественском бульваре, а также на Новой площади и в Никитском переулке.

Суть тарифа заключается в том, что стоимость парковки может снизиться до нуля при отсутствии загруженности. Но если свободного пространства для стоянки машин почти нет, то цена вырастет до 800 рублей в час.

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