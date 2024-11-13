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13 ноября, 09:15

Транспорт

Турбокольцевой перекресток появится на пересечении улицы Кулакова с Таллинской

Турбокольцевой перекресток появится на пересечении улицы Кулакова с Таллинской

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Новый турбокольцевой перекресток появится на пересечении улицы Кулакова с Таллинской. Еще 5 организуют на Площади Академика Курчатова, в Трикотажном проезде и Пресненском Валу.

Основное отличие таких перекрестков от обычных круговых развязок заключается в заранее заданной траектории проезда по полосам, что позволяет водителям не перестраиваться на кольце и выбирать нужный ряд заранее с помощью разметки и знаков. Использование турбоперекрестков помогло снизить риск ДТП на 15% и увеличить скорость движения на 10%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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