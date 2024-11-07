Тематический поезд в честь "Движения первых" запустили по Сокольнической линии метро

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Второй тематический поезд, созданный совместно с российским движением детей и молодежи "Движение первых", начал ходить по Сокольнической линии метро, пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного Дептранса.

Состав будет курсировать в течение полугода, уточнил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Во время поездки пассажиры узнают о безопасности в транспорте, городской и цифровой среде, а также познакомятся с различными бесплатными проектами. Например, в вагонах будет информация об "Академии первых", которая объединила школьников и ученых, Всероссийском чемпионате пилотирования дронов "Пилоты будущего", а также Всероссийском проекте "Первая помощь", который обучает школьников медицинским навыкам.

Ссылки на сайты этих и других проектов помогут москвичам метро вступить в "Движение первых" и принять участие в интересующих мероприятиях. Помимо этого, поездку в тематическом поезде будут сопровождать цитаты известных композиторов, космонавтов, врачей, писателей и научных деятелей.

Этим летом по Арбатско-Покровской линии начал ходить другой тематический поезд с 10 вагонами, которые посвящены системе среднего профессионального образования города. Каждый вагон рассказывает об одной из отраслей городской экономики, для работы в которых готовят профессионалов колледжи столицы.

Например, один из вагонов посвящен IТ-отрасли. В него включили информацию о программистах, системных администраторах и тестировщиках.

