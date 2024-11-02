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02 ноября, 07:15

Транспорт

Тематический "Дальневосточный экспресс" запустили на Арбатско-Покровской линии метро

Тематический "Дальневосточный экспресс" запустили на Арбатско-Покровской линии метро

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Тематический поезд "Дальневосточный экспресс" начал курсировать по Арбатско-Покровской линии метро. Событие приурочили к фестивалю "Дни регионов Дальнего Востока в Москве".

Состав познакомит пассажиров с 11 субъектами восточной части России. Для этого в вагонах разместили информацию о туристических местах, а также перспективах и возможностях, которые там доступны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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