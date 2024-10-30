Еще 15 км дорог проложат в ТиНАО

Еще 15 километров новых дорог появятся в ТиНАО. Одна трасса поможет москвичам добраться до Троицка в обход загруженных участков Калужского шоссе. Вторая – обеспечит альтернативный маршрут к шоссе и будущей станции метро "Кедровая".

Тем временем четвертый участок магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе уже улучшил транспортную доступность Коммунарки и Южного Бутова, где проживают более 300 тысяч человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.