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30 октября, 08:15

Транспорт

Еще 15 км дорог проложат в ТиНАО

Еще 15 км дорог проложат в ТиНАО

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Еще 15 километров новых дорог появятся в ТиНАО. Одна трасса поможет москвичам добраться до Троицка в обход загруженных участков Калужского шоссе. Вторая – обеспечит альтернативный маршрут к шоссе и будущей станции метро "Кедровая".

Тем временем четвертый участок магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе уже улучшил транспортную доступность Коммунарки и Южного Бутова, где проживают более 300 тысяч человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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