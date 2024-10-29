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29 октября, 18:15

Транспорт

Эксперт рассказал, на что обратить внимание при выборе зимних шин

Эксперт рассказал, на что обратить внимание при выборе зимних шин

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Владелец шиномонтажной мастерской Дмитрий Санников рассказал, что при выборе зимней резины стоит опираться на то, где будет эксплуатироваться автомобиль. Так, за городом автолюбители предпочитают передвигаться на шипованных покрышках, а в городе – на нешипованных.

Между тем комплект зимних шин обойдется покупателям в среднем в 20 тысяч рублей, а работа мастера будет стоить 4–6 тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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