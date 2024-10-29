29 октября, 18:15Транспорт
Эксперт рассказал, на что обратить внимание при выборе зимних шин
Владелец шиномонтажной мастерской Дмитрий Санников рассказал, что при выборе зимней резины стоит опираться на то, где будет эксплуатироваться автомобиль. Так, за городом автолюбители предпочитают передвигаться на шипованных покрышках, а в городе – на нешипованных.
Между тем комплект зимних шин обойдется покупателям в среднем в 20 тысяч рублей, а работа мастера будет стоить 4–6 тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.