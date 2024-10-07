"Мой район. Новости": ЦОДД обустроил велоинфраструктуру на 92 улицах Москвы с начала года

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) обустроил велоинфраструктуру на 92 улицах Москвы с начала 2024 года. Так, в городе появились 12 новых велодорожек, 16 постоянных и 9 временных, а также 40 повторных велополос.

Кроме того, в столице были созданы 8 велопешеходных дорожек и 4 велозоны, на территории которых велосипедисты могут передвигаться по всей ширине проезжей части. Вместе с тем на 3 улицах столицы было организовано совмещенное движение. Автомобили там едут со скоростью до 30 километров в час, а велосипеды передвигаются по правому краю проезжей части.

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