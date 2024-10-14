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Новости

14 октября, 19:30

Происшествия

Новости регионов: движение на одном из участков трассы "Лена" ограничили из-за снегопадов

Новости регионов: движение на одном из участков трассы "Лена" ограничили из-за снегопадов

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Движение временно ограничили на одном из участков трассы "Лена" в Амурской области. Причиной стал сильный снегопад, из-за которого там застряли несколько десятков грузовиков. На помощь водителям пришли спасатели – они буксируют машины. Кроме того, на месте развернули подвижный пункт обогрева.

В Анапе молодой человек не смог подняться после падения на электросамокате. Он сломал ногу и получил сотрясение. По словам полицейских, самокатчик влетел в бордюр со скоростью более 70 километров в час.

В Кабардино-Балкарии автоинспекторы помогли довезти в больницу ребенка, которому срочно потребовалась помощь. Во время служебной смены один из проезжавших мимо водителей сообщил им, что недалеко видел мужчину с мальчиком на руках. Прибыв на место полицейские выяснили, что у ребенка случился приступ удушья. Родители не знали, что делать. Сотрудники ГИБДД довезли маму с сыном до больницы. По словам врачей, благодаря своевременной помощи, удалось избежать серьезных последствий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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