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Новости

15 октября, 11:30

Происшествия

Новости регионов: в Подольске произошла перестрелка между полицейскими и группой людей

Новости регионов: в Подольске произошла перестрелка между полицейскими и группой людей

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В Подольске произошла перестрелка между полицейскими и группой молодых людей. Правоохранители заметили на дороге автомобиль с полностью затонированными стеклами. Полицейские потребовали остановиться, но машина только увеличила скорость. После предупреждающего выстрела сотрудников гонщики открыли стрельбу. Правоохранителям пришлось стрелять по колесам. В результате машина перевернулась. Нарушителей задержали – трое из них оказались несовершеннолетними. Возбуждено уголовное дело.

У берегов Камчатки нашли лодку с путешественниками, которые потерялись больше двух месяцев назад. Выжил только один из них – за это время он похудел на 50 килограммов. Детали произошедшего сейчас восстанавливает прокуратура. По информации ведомства, двое мужчин и 15-летний сын одного из них пытались доплыть от берегов Хабаровского края до Сахалина. Должны были добраться за несколько часов, но пропали. Спустя 67 дней лодку обнаружили рыбаки.

Самая яркая комета за последние 13 лет появилась в небе над Россией. Она приблизилась к Земле на расстояние 70 миллионов километров – это рекорд за последние 80 тысяч лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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