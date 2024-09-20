Ликсутов: тариф велопроката "Поминутный 2.0" теперь можно приобрести за 30 рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Тариф городского велопроката "Поминутный 2.0" стал доступнее. Горожане могут приобрести его за 30 рублей вместо 40, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В соответствии с обновленными условиями тарифа, за доступ к нему необходимо заплатить 30 рублей. После совершения покупки он будет действовать 24 часа. При этом поминутная тарификация с первой минуты поездки составит 6 рублей, передает пресс-служба Дептранса столицы.

Вместе с тем обладатели карты "Тройка", а также карты москвича обучающегося могут арендовать велосипеды бесплатно.

"В прокате доступно более 11 тысяч велосипедов, из которых 6 тысяч – электровелосипеды 2.0. Продолжаем развивать сервис городского велопроката, как поручил Сергей Собянин", – отметил Ликсутов.

При этом в летний период треть всех поездок пользователи городского проката совершали на электровелосипедах 2.0. В среднем этот показатель превышал пять тысяч поездок в сутки.