Четырехметровый чемоданчик врача появится в Москве в честь 105-летия скорой помощи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На Манежной площади в Москве установят четырехметровый оранжевый чемоданчик в честь 105-летия со дня создания московской скорой помощи. Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, передает Агентство "Москва".

Вице-мэр отметила, что на Манежной площади любой желающий может подписать открытки с добрыми пожеланиями для сотрудников скорой помощи и ближе познакомиться с историей этой службы.

Также в приемных отделениях некоторых московских больниц установлены баннеры с благодарностями и теплыми словами для врачей и фельдшеров, а машины скорой помощи украшены специальными наклейками в честь 105-летия, добавила Ракова.

Она уточнила, что в столичной скорой помощи работают около 11 тысяч специалистов. За все время работы службы, по данным заммэра, количество принятых вызовов стало бесчисленным, а слаженная и самоотверженная работа медиков спасла жизни многих горожан. Ежедневно они совершают свыше 12 тысяч выездов.

Ранее Сергей Собянин поздравил врачей скорой помощи с юбилеем и поблагодарил их за спасенные жизни и здоровье москвичей. По его словам, из некогда единственной дежурной бригады служба выросла в крупнейшую и одну из самых эффективных медорганизаций мира.