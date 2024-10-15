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15 октября, 22:30

Общество

Всемирный день борьбы с раком молочной железы отмечают 15 октября

Всемирный день борьбы с раком молочной железы отмечают 15 октября

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Во вторник, 15 октября, отмечается Всемирный день борьбы с раком молочной железы. Это одно из самых распространенных онкологических заболеваний. В связи с этим в Москве более чем в два раза увеличилось количество исследований для раннего выявления этой болезни, в свою очередь, диагностика рака груди превысила уже 79%.

Одним из способов борьбы с заболеванием является лучевая терапия. Например, в Московском клиническом научном центре имени А. С. Логинова в день проводят около 250 сеансов такой терапии, а полный цикл проходят примерно 300 человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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