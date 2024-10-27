Облачная погода с дождем ожидается в Москве 27 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с прояснениями и местами небольшим дождем прогнозируется в Москве в последний день недели, 27 октября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в столице будет в пределах от 8 до 10 градусов, а в Подмосковье – от 6 до 11 градусов.

Западный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду, атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до плюс 4 градусов, по области – до плюс 1 градуса.

Синоптики призвали столичных автомобилистов сменить летнюю резину на зимнюю. Лучше всего сделать это в выходные, поскольку в ближайшие дни в столице ожидаются осадки и похолодание.

Ноябрь в Москве сохранит черты скорее осенней погоды, нежели предзимней, считают метеорологи. Так, последний месяц осени сохранит немного превышающие климатическую норму характеристики на фоне установившегося в столице температурного режима.