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29 октября, 07:45

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Собянин рассказал о редевелопменте бывших промзон Воронцово и Силикатные улицы

Собянин рассказал о редевелопменте бывших промзон Воронцово и Силикатные улицы

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В Москве неэффективно используемые территории становятся комфортными городскими пространствами для жизни, работы и отдыха. Про реорганизацию бывших промзон столицы рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Одна из них – Силикатные улицы, расположенная в районе Хорошёво-Мнёвники, входит в территорию проекта "Большой Сити". В район удобно добираться благодаря новым станциям метро "Народное Ополчение" и МЦК Хорошёво. Там уже построены жилой комплекс, школа и детский сад.

Еще одна бывшая промзона – Воронцово – находится в районах Обручевский, Черемушки и Коньково. В планах возвести там больше миллиона квадратных метров недвижимости. Новые жилые кварталы появятся до 2030 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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