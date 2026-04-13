Трамп попытался оправдаться за образ целителя на фото

Президент США Дональд Трамп заявил, что "только фейковые СМИ" могли предположить, что он опубликовал изображение с собой в образе Иисуса Христа, потому что он выступал в качестве доктора.

По его словам, он опубликовал фото и подумал, что это он в образе врача.

"Я только что об этом услышал и сказал: "Как они до этого додумались?" Предполагалось, что это я как врач, помогающий людям выздоравливать", – подчеркнул он.

На картинке из его рук исходил свет. Трамп возлагал ладонь на лежащего на больничной койке человека. Вокруг него находились и другие люди, например женщина в молитвенной позе, врач и военный. Подписывать фото глава Белого дома не стал. Позже публикация была удалена.

Комментируя изображение, настоятель храма святых Космы и Дамиана на Маросейке протоиерей Феодор Бородин заявил, что глава Белого дома таким образом проявил сатанистскую (движение сатанизм признано экстремистским и запрещено в России, включено в перечень террористов и экстремистов) гордыню.

По его словам, гордость проявляется в моменте, когда человек ставит себя на место Бога, то есть это гордость сатаны, который захотел стать Богом. Если американский лидер не отверг это изображение и не счел нужным удалить его, значит, он так себя и чувствует.

