Новости

Новости

13 апреля, 14:51

Политика

В РПЦ сравнили Трампа с сатаной после его фото в образе Христа

Фото: whitehouse.gov

В Русской православной церкви уличили американского лидера Дональда Трампа в сатанистской гордыне после публикации снимка, на котором политик представлен в виде Иисуса Христа. Об этом в беседе с изданием "Абзац" высказался настоятель храма святых Космы и Дамиана на Маросейке протоиерей Феодор Бородин.

Ранее президент США опубликовал в своих соцсетях фотографию, созданную искусственным интеллектом, на которой он одет в белый хитон и красный гиматий, а из его ладоней идет свет. Одной рукой президент прикасается к лежащему мужчине в больничной рубашке.

По словам Бородина, гордость проявляется в моменте, когда человек ставит себя на место Бога, то есть это гордость сатаны, который захотел стать Богом. Если Трамп не отверг это изображение и не счел нужным удалить его, значит, он так себя и чувствует.

"Это тяжелейший грех сатанистской гордыни, ничего хорошего из этого не получится", – добавил священник.

Подобные действия политических лидеров могут иметь тяжкие последствия для христиан всего мира, указал Бородин. Президент является таким же грешным человеком, как и все остальные, но если он этого не понимает, то принесет только разрушение.

"Мы помним историю крестовых походов, когда западное рыцарство затопило Иерусалим кровью, а ненависть осталась на века. Расхлебывать все это будут, к сожалению, через свои мучения христиане восточно-православные. А христиане Запада просто умоют руки", – сказал священник.

По его словам, истинное христианское поведение несовместимо с самообожествлением, а использование священных образов ради личного тщеславия лишь множит зло и ставит под удар тех верующих, которые вынуждены жить в условиях межрелигиозного напряжения.

Ранее Трамп раскритиковал политические взгляды Папы Римского Льва XIV в ответ на критику действий Вашингтона на Ближнем Востоке. Папа Римский отмечал, что желание доминировать не соответствует пути Иисуса Христа.

В ответ на это Трамп заявил, что понтифик "слаб в вопросах борьбы с преступностью и ужасен в области внешней политики". По мнению президента США, Папа Римский должен быть благодарен ему, потому что его избрали на эту должность именно из-за Трампа.

