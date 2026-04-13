13 апреля, 18:59

В ГД предложили создать на "Госуслугах" единый сервис для обжалования автоштрафов

В Госдуме предложили создать на портале "Госуслуги" единый безбумажный сервис для обжалования всех автомобильных штрафов независимо от того, кто вынес постановление. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

С предложением выступили депутаты от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым. Авторы инициативы обратили внимание, что на данный момент на "Госуслугах" можно обжаловать не все автомобильные штрафы, в некоторых случаях продолжают использоваться ведомственные и региональные сервисы. Обращение по этому поводу направлено министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву.

Инициатива предусматривает автоматическое "подтягивание" не только самого постановления и сведений о транспортном средстве, но и даты, места нарушения, информации об органе, вынесшем постановление, а также срок обжалования и другие необходимые данные.

В таком случае гражданину останется только выбрать основание для жалобы и приложить дополнительные материалы при необходимости, а также направить обращение в суд или соответствующий орган.

Тем не менее парламентарии считают важным сохранить альтернативное право подать жалобу лично или направить ее по почте. Авторы инициативы добавили, что перевод обжалования всех автомобильных штрафов в единый пользовательский контур на "Госуслугах" создал бы для граждан удобный и понятный механизм на основе уже существующих цифровых возможностей.

Ранее юрист Валентина Бачурина напомнила, что грязные фары могут стать причиной штрафа в 500 рублей. По словам специалиста, проблема актуальна для любого времени года, но особенно остро встает зимой во время снегопадов и в межсезонье. При этом характер загрязнения значения не имеет – будь то грязь или налипший снег.

