Московский зоопарк временно изменит режим работы

Фото: Агентство "Москва"/Светлана Нафикова

Режим работы Московского зоопарка временно изменится в период с 14 по 16 апреля, сообщила пресс-служба зоосада.

Уточняется, что из-за технических работ зайти на территорию зоопарка через главный вход можно будет с 07:30 до 19:00, а через дополнительный вход у метро "Баррикадная" – с 13:00 до 19:00.

До этого москвичей и гостей города предупреждали об изменениях во времени работы вестибюля на станции "Улица Скобелевская" Бутовской линии столичного метро. Уточнялось, что вестибюль выхода № 2 будет временно закрыт после 23:00 с 13 по 15 апреля.

В этот период планируется заменить остекление эскалаторного наклона. В связи с этим горожан и туристов призывали пользоваться выходом № 1, а также заранее строить маршруты.

