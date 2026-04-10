10 апреля, 12:45

Транспорт

Вестибюль станции метро "Улица Скобелевская" будет закрываться после 23:00 13–15 апреля

Фото: ТАСС/Татьяна Макеева

Вестибюль выхода № 2 станции "Улица Скобелевская" Бутовской линии столичного метро будет временно закрыт после 23:00 с 13 по 15 апреля. Об этом предупредил Дептранс в своем телеграм-канале.

В этот период планируется заменить остекление эскалаторного наклона. В связи с этим департамент рекомендовал пассажирам пользоваться выходом № 1, а также заранее строить маршруты.

Параллельно с этим в метрополитене продолжается строительство станции Бирюлевской линии "Остров Мечты". К настоящему моменту ее готовность составляет порядка 20%.

Специалисты возвели основание, стены и внутренние перекрытия. Всего было уложено почти 10 тысяч кубометров железобетона для основных конструкций из предусмотренных проектом 25 тысяч. В настоящее время идет устройство верхнего перекрытия.

Более 1,3 тыс указателей обновили в столичном метро к открытию Рублево-Архангельской линии

Главное

Чем опасны лунные медузы на Пхукете?

Размеры у нее некрупные, но численность бывает довольно большой

Если сок медузы попадет на губы или глаза, возможен ожог слизистых

Читать
закрыть

Что случилось с пропавшими туристами на Камчатке?

Группу туристов, которая потерялась во время похода, обнаружили 10 апреля

Из семи человек двое погибли, а остальные получили сильные обморожения

Читать
закрыть

Что стоит за трендом на повышение мужской фертильности?

"Сперммаксинг" – стремление повысить свою фертильность за счет лайфхаков и БАДов

Мужчины рекомендуют погружать половые органы в ледяную воду и есть сырой чеснок

Читать
закрыть

Как правильно провести день рождения на работе?

Новому сотруднику лучше заранее узнать о правилах

Стоит обратиться к человеку, который принимал на работу

Читать
закрыть

Как будет работать транспорт в Москве на Пасху?

Ограничение движения транспорта около кладбищ планируется в Москве 12, 19 и 21 апреля

На некоторых участках с 06:00 до 16:00 будут действовать перекрытия

Читать
закрыть

Что известно о проекте "Добрые игры" для дошкольников?

Осенью во всех детсадах внедрят программу, аналогичную "Разговорам о важном"

Мера нацелена на воспитание у дошкольников духовно-нравственных ценностей

Читать
закрыть

Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

