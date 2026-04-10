Вестибюль станции метро "Улица Скобелевская" будет закрываться после 23:00 13–15 апреля

Вестибюль выхода № 2 станции "Улица Скобелевская" Бутовской линии столичного метро будет временно закрыт после 23:00 с 13 по 15 апреля. Об этом предупредил Дептранс в своем телеграм-канале.

В этот период планируется заменить остекление эскалаторного наклона. В связи с этим департамент рекомендовал пассажирам пользоваться выходом № 1, а также заранее строить маршруты.

Параллельно с этим в метрополитене продолжается строительство станции Бирюлевской линии "Остров Мечты". К настоящему моменту ее готовность составляет порядка 20%.

Специалисты возвели основание, стены и внутренние перекрытия. Всего было уложено почти 10 тысяч кубометров железобетона для основных конструкций из предусмотренных проектом 25 тысяч. В настоящее время идет устройство верхнего перекрытия.

