Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 апреля, 20:53

Происшествия

Суд Москвы дал экс-сенатору Савельеву 10 лет колонии за организацию подготовки к убийству

Суд Москвы приговорил экс-сенатора Дмитрия Савельева к 10 годам колонии за организацию подготовки к убийству, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Установлено, что в августе 2023 года Савельев из-за личной неприязни к предпринимателю Сергею Ионову поручил своему знакомому Юрию Нефедову за денежное вознаграждение организовать убийство. Действия по поиску исполнителя стали известны полиции. В связи с этим был организован комплекс оперативно-разыскных мероприятий, включая инсценировку убийства, с целью выявления заказчика и организаторов преступления.

Заказное убийство планировалось осуществить в исправительном учреждении, где отбывал наказание Ионов. Для этого Нефедов привлёк своего троюродного брата Сергея Дюкова, который был трижды судим. Он связался с бывшим сотрудником ФСИН, но тот обратился в правоохранительные органы.

Нефедову было передано 100 тысяч долларов на организацию преступления. После ареста Дюкова по другому делу связь с Нефедовым стал поддерживать напрямую сотрудник УФСИН. 16 марта 2024 года он доложил о якобы совершённом убийстве Ионова и предъявил подложную справку о смерти, после чего Савельев перевел оставшуюся часть суммы.

Нефедов был задержан при передаче 45 тысяч долларов. Он признал вину и заключил досудебное соглашение, уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство и направлено в суд. Его признали виновным по статье "Подстрекательство и пособничество в приготовлении к убийству" и приговорили к 8 годам лишения свободы, с отбыванием в колонии особого режима, с ограничением свободы сроком на 2 года.

Савельев, в свою очередь, был признан виновным по статье "Организация приготовления к убийству". Совет Федерации дал согласие на лишение его неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности. Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 2 года, с лишением 3 государственных наград.

Ранее силовики предотвратили заказное убийство крупного бизнесмена в Оренбурге. По данным следствия, заказчик задолжал предпринимателю 15 миллионов рублей и запланировал убийство, чтобы не возвращать долг. За это преступление ему может грозить пожизненное заключение.

судыпроисшествия

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика