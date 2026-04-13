13 апреля, 22:38

Происшествия

Еще один пострадавший при взрыве во Владикавказе скончался в больнице

Фото: ТАСС/Гянжеви Гаджибалаев

Скончался еще один человек, пострадавший при взрыве во Владикавказе, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Он отметил, что врачи Республиканской клинической больницы скорой помощи боролись за его жизнь до последнего, к лечению были подключены специалисты федерального ожогового центра.

Кроме того, постоянно проводились консультации и использовались все доступные медицинские ресурсы, однако травмы оказались слишком тяжелыми – ожоги составляли 90% поверхности тела.

Взрыв на складе с пиротехникой во Владикавказе произошел 10 апреля. По предварительным данным, ЧП случилось из-за нарушения правил обращения с открытым огнем.

Из-под завалов здания извлекли тела двух погибших. Еще 14 человек числились ранеными, в том числе 2 детей.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. В городе объявлен режим ЧС. С задержанными проводятся следственные мероприятия.

