19 апреля, 18:15

Наука

Астероид "Апофис" пройдет над Россией во время сближения с Землей

Фото: depositphotos/Paulpaladin

Астероид "Апофис" пройдет над Россией во время максимального сближения с Землей 13 апреля 2029 года. Его можно будет увидеть невооруженным глазом, рассказал ТАСС ведущий научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев.

"Видно его будет прежде всего в азиатской части страны – вблизи Омска, Томска, Новосибирска, над Красноярским краем, Якутией и Камчаткой", – подчеркнул он.

По словам профессора, лучше всего объект будет видно в бинокль.

Ранее астроном Людмила Кошман рассказала, что парад из четырех планет, который ожидается в конце апреля, будет невидимым, поскольку все его "участники" окажутся в ярких лучах Солнца. Парад составят Меркурий, Марс, Сатурн и Нептун. Они будут находиться в узком секторе неба с конца апреля по середину мая.

При этом максимум метеорных потоков Лириды и Эта-Аквариды можно будет увидеть этой весной. В ночь на 23 апреля ожидается до 20 метеоров в час. Это будет первый весенний звездопад. В свою очередь, максимум метеорного потока Эта-Аквариды наступит 5 мая.

