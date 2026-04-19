19 апреля, 16:15

Политика

Делегация США посетит Исламабад для переговоров с Ираном 20 апреля

Фото: ТАСС/ЕРА/SOHAIL SHAHZAD

Делегация США прибудет в Исламабад для участия в переговорах с Ираном в понедельник, 20 апреля. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

"Мои представители отправляются в Исламабад, Пакистан, они прибудут туда завтра вечером для проведения переговоров", – отметил он.

Также глава Белого дома пригрозил уничтожить электростанции и мосты в Иране при его отказе заключить сделку.

По информации New York Post, участие в переговорах примут американский спецпосланник Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс не присоединится ко встрече. В свою очередь, журналист ABC Джонатан Карл со ссылкой на постпреда США при ООН Майкла Уолтца заявил, что Вэнс возглавит делегацию.

Как указал корреспондент телеканала ABC Джонатан Карл, Трамп считает, что сделка может быть достигнута. Это произойдет тем или иным путем, добавил он.

В прошлый раз переговоры США и Ирана об урегулировании конфликта прошли 11–12 апреля. На них обсуждались Ормузский пролив, ядерная тематика, санкции, выплата репараций и окончательное завершение конфликта, однако договоренностей достигнуто не было.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Впоследствии Трамп вынес Ирану предупреждение, заявив о возможности уничтожения республики как цивилизации. Однако затем он принял решение отсрочить нанесение ударов, согласившись на временное перемирие.

Переговоры США и Ирана в Исламабаде не принесли результата

Главное

Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

