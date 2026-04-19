Делегация США посетит Исламабад для переговоров с Ираном 20 апреля

Делегация США прибудет в Исламабад для участия в переговорах с Ираном в понедельник, 20 апреля. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

"Мои представители отправляются в Исламабад, Пакистан, они прибудут туда завтра вечером для проведения переговоров", – отметил он.

Также глава Белого дома пригрозил уничтожить электростанции и мосты в Иране при его отказе заключить сделку.

По информации New York Post, участие в переговорах примут американский спецпосланник Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс не присоединится ко встрече. В свою очередь, журналист ABC Джонатан Карл со ссылкой на постпреда США при ООН Майкла Уолтца заявил, что Вэнс возглавит делегацию.

Как указал корреспондент телеканала ABC Джонатан Карл, Трамп считает, что сделка может быть достигнута. Это произойдет тем или иным путем, добавил он.

В прошлый раз переговоры США и Ирана об урегулировании конфликта прошли 11–12 апреля. На них обсуждались Ормузский пролив, ядерная тематика, санкции, выплата репараций и окончательное завершение конфликта, однако договоренностей достигнуто не было.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Впоследствии Трамп вынес Ирану предупреждение, заявив о возможности уничтожения республики как цивилизации. Однако затем он принял решение отсрочить нанесение ударов, согласившись на временное перемирие.

