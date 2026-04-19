В Черемушках построят жилой комплекс по реновации на 447 квартир

На юго-западе Москвы в районе Черемушки началось строительство жилого комплекса по программе реновации. Новостройка появится по адресу: ул. Перекопская, земельный участок 27. Об этом сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Комплекс будет состоять из трех корпусов переменной этажности. Всего предусмотрено 447 квартир, шесть из них адаптируют для маломобильных жителей. Общая площадь здания превысит 44,7 тысячи квадратных метров, из которых более 26 тысяч квадратных метров займет жилье.

Сейчас на площадке ведутся подготовительные работы и разработка котлована. После завершения строительства территорию благоустроят – появятся детские и спортивные площадки, а также зоны для отдыха.

Корпуса объединят общим двором и подземной частью с паркингом и техническими помещениями. В доме установят десять лифтов с видеонаблюдением, системой связи с диспетчером и функциями доступности, включая шрифт Брайля.

На первых этажах разместят коммерческие помещения, где смогут открыться магазины, аптеки, сервисы и другие объекты инфраструктуры. Общая площадь таких помещений составит около 1,3 тысячи квадратных метров. Строительство ведется под контролем Мосгосстройнадзора, который уже провел первые проверки на площадке.

До этого еще одна новостройка по реновации появилась в столичном районе Царицыно. Жилой комплекс общей площадью порядка 12 тысяч квадратных метров стал уже 15-м в этом районе. Всего в доме 140 квартир, три из которых адаптировали специально для маломобильных граждан. Общая жилая площадь составила 8,4 тысячи "квадратов".

