Новости

Новости

10 апреля, 11:43

Город

Жители 18 старых домов в Южном Тушине приступили к переселению в рамках реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Процесс переселения горожан в новостройки с качественной отделкой в рамках программы реновации в районе Южное Тушино затронул жителей 18 старых домов. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

С момента запуска программы на северо-западе столицы под заселение было передано пять новостроек, вмещающих 1,2 тысячи квартир. После переселения в них устаревшие здания подвергаются демонтажу, а на освободившихся местах появляется новое жилье с инфраструктурой.

"Всего по программе реновации в Южном Тушине планируется расселить 111 старых домов, что позволит получить новое жилье ориентировочно 18,3 тысячи москвичей", – подчеркнул вице-мэр.

Отмечается, что для демонтажа зданий используется технология "умный снос". Этот метод предполагает поэтапный разбор конструкций, а также сортировку и переработку строительного мусора.

Как напомнил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, переселение по реновации в Южном Тушине стартовало в 2022 году. За этот период под демонтаж подпали шесть старых домов, жители которых уже обосновались в новых ЖК. Причем помощь в переезде им предоставил сам город, выделив грузчиков.

"На месте сноса формируются площадки для строительства нового жилья. Проекты предусматривают возведение новостроек с благоустроенными дворами. Часть квартир адаптируют для маломобильных граждан", – добавил руководитель ведомства.

Ранее стало известно, что на юго-западе Москвы построят 21 дом по реновации. Новостройки общей площадью более 950 тысяч "квадратов" появятся в семи районах города. В них будет около 9,3 тысячи квартир суммарной площадью примерно 560 тысяч "квадратов".

