02 апреля, 14:13

Завершено строительство новостройки по реновации на Кавказском бульваре в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Еще одна новостройка по программе реновации появилась в районе Царицыно. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский.

Новостройка общей площадью порядка 12 тысяч квадратных метров стала уже 15-й в этом районе. Она находится по адресу Кавказский бульвар, дом 27, корпус 1.

Всего в доме 140 квартир, 3 из которых адаптировали специально для маломобильных граждан. Общая жилая площадь составила 8,4 тысячи "квадратов".

Рядом находятся две станции метро, автобусные остановки, образовательные и медицинские учреждения, спортивные комплексы и 3 парка, в том числе музей-заповедник "Царицыно".

Фасад сделан из модулей медного оттенка, которые установлены на разном выносе. Там установили корзины для кондиционеров. Объемные фигуры создают эффект мозаики.

По словам главы Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, строительство объекта контролировалось на всех этапах. Всего специалисты совершили 14 выездных проверок, по итогам которых было оформлено заключение о соответствии нового дома всем требованиям.

Дом возводили с применением энергоэффективных технологий и оснастили его новейшим техническим оборудованием. Новостройка подключена к индивидуальному тепловому пункту.

Ранее в эксплуатацию ввели жилой дом по реновации на юго-востоке Москвы. Его строительство велось с мая 2023 года. Общая жилая площадь составила более 14 тысяч квадратных метров.

Дом с медными фасадами появился по программе реновации в районе Царицыно

