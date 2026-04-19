Умер основатель "Митьков", художник и писатель Владимир Шинкарев

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Андрей Пронин

В возрасте 72 лет ушел из жизни советский и российский художник, писатель, один из основателей и идеолог творческой группы "Митьки" Владимир Шинкарев. Об этом ТАСС сообщили в семье мастера.

"Владимира не стало сегодня (19 апреля. – Прим. ред.) в четыре часа дня", – рассказал собеседник агентства.

Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Шинкарев родился 4 марта 1954 года в Ленинграде. Он окончил геологический факультет Ленинградского государственного университета в 1977 году, параллельно занимаясь в художественных мастерских при ЛВХПУ имени А. Л. Мухиной и институте имени И. Е. Репина.

С 1975 года участвовал в неофициальных квартирных выставках, а в 1981-м стал членом Товарищества экспериментального изобразительного искусства (ТЭИИ).

Он был не только художником, но и автором знаменитого "Митьковского манифеста", а также книги "Митьки", которая во многом сформировала феномен ленинградского неофициального искусства 1980-х годов.