Двух мужчин в Москве будут судить за теневой банкинг с доходом в 60 миллионов рублей

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Останкинский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении двух мужчин, обвиняемых в незаконной банковской деятельности с доходом почти в 60 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Было установлено, что злоумышленники в возрасте 52 и 53 лет, используя реквизиты 10 подконтрольных юридических лиц, которые обладают признаками фиктивности, осуществляли незаконную деятельность на улице Сущевский Вал. При этом они не имели регистрации и специального разрешения.

"Обвиняемые действовали в составе организованной группы вместе с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство", – отметили в ведомстве.

Участники группы проводили незаконные банковские операции в размере 9% от суммы денежных средств, которые поступали на лицевые счета подконтрольных юридических лиц.

В настоящий момент московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по статье "Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере". Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сотрудники петербургской экономической полиции пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями. Через них прошло 250 миллионов рублей.

В схему были вовлечены три женщины 48–55 лет, выполнявшие функции бухгалтеров. Они проводили сомнительные транзакции, координировали движение средств через подконтрольные компании и предоставляли финансовые услуги организациям, желавшим минимизировать налоги.

