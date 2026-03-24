Подозреваемые в незаконной банковской деятельности задержаны в Ивановской области

Преступная группировка, занимавшаяся нелегальными финансовыми операциями, ликвидирована в Ивановской области. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем канале в МАХ.

"Ее участники подозреваются в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей в особо крупном размере", – уточнила она.

Предварительные данные указывают на то, что преступники действовали на территории нескольких регионов России. При этом руководителями сообщества оказались проживающими на территории Ивановской и Московской областей. Всего же состав включает 15 человек.

"Они организовали незаконный оборот средств в размере более 1 миллиарда рублей в обход банковской системы Российской Федерации", – подчеркнула Волк.

Для своих операций, по ее словам, они применяли различные схемы, включая вывод средств за границу через подконтрольные иностранные компании с последующей конвертацией в криптовалюту. За свои услуги они брали комиссию с клиентов, заработав свыше 125 миллионов рублей.

В настоящее время все подозреваемые задержаны. Операции были проведены при поддержке Росгвардии. Она в том числе провела обыски по местам их жительства и в офисах, в ходе которых были изъяты денежные средства, документы и другие улики.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. Сейчас решается вопрос о выборе меры пресечения для злоумышленников.

Ранее сотрудники петербургской экономической полиции пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями. Через них прошло 250 миллионов рублей.

В схему были вовлечены три женщины 48–55 лет, выполнявшие функции бухгалтеров. Они проводили сомнительные транзакции, координировали движение средств через подконтрольные компании и предоставляли финансовые услуги организациям, желавшим минимизировать налоги.