Полицейских задержали в Ленинградской области за покровительство незаконной торговли

Фото: телеграм-канал "Питерский Следком"

Сотрудников полиции в Ленинградской области задержали за противоправную деятельность, сообщили в телеграм-канале регионального МВД.



Незаконную деятельность пресекли оперативники управления собственной безопасности ведомства. Предварительно, несколько правоохранителей с 2023 года за взятку покровительствовали предпринимателям, которые осуществляли деятельность на территории региона.

Выходцы одной из стран ближнего зарубежья через свои торговые точки продавали алкоголь и табачную продукцию сомнительного происхождения, а также привлекали к работе соотечественников-мигрантов.

Сейчас проводятся обыски и задержания по местам проживания фигурантов и в торговых точках. Кроме того, полиция проверяет законность деятельности предпринимателей и легальность работы их сотрудников.

Все материалы переданы в следственные органы, туда также доставили задержанных. В ГУ МВД подчеркнули, что при утверждении вины они понесут наказание в установленном законом порядке.

Ранее в Москве задержали пятерых "черных банкиров". По предварительной информации, злоумышленники проводили банковские операции без соответствующей лицензии с июня 2024 года по январь 2025-го.

Используя подконтрольные юридические лица, они незаконно оказывали различные финансовые услуги, например кассовое обслуживание, обналичивание, переводы денежных средств.

Со своих клиентов злоумышленники брали комиссию не менее 11%, а доход от их деятельности составил более 291,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

