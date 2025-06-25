Задержана сообщница мошенников, которая оставила москвича без денег и квартиры

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Полиция задержала 20-летнюю москвичку, которая подозревается в соучастии в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

По данным ведомства, 64-летнему мужчине звонили якобы представители разных госорганизаций, которые заявили, что с его счета финансируется противоправная деятельность. Для того чтобы избежать уголовной ответственности, злоумышленники посоветовали москвичу перевести все сбережения на резервный счет.

Сперва пенсионер обналичил свыше 7 миллионов рублей и перевел их мошенникам, а после он продал квартиру и ценные бумаги. Деньги с этих сделок он передал курьеру. Только через некоторое время мужчина понял, что его обманули, поэтому обратился в полицию. Общая сумма ущерба составила более 14,7 миллиона рублей.

В ведомстве уточнили, что 20-летняя девушка после того, как забрала средства у мужчины, перевела их своим кураторам, получив за это денежное вознаграждение. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Москвичке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Сейчас правоохранители проводят расследование для того, чтобы установить и задержать организаторов и соучастников данного преступления, а также определить дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанной.

Ранее мошенники похитили у москвички более 18,7 миллиона рублей за один день. Ей позвонил якобы сотрудник маркетплейса, заявив, что на имя женщины якобы прислали оплаченную посылку и для ее получения необходимо продиктовать код из СМС.

Когда женщина озвучила код, ей пришло уведомление о взломе учетной записи на "Госуслугах". Потерпевшая позвонила и оказалась на связи с лжесотрудником Роскомнадзора. Женщина сама сообщила о наличии сбережений и, следуя указаниям, извлекла накопления из банковской ячейки. После она упаковала их в коробку и вручила курьеру.

