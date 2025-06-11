Задержаны 12 человек, обманувшие сотни москвичей под предлогом замены счетчиков

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Столичные правоохранители задержали 12 жителей из разных регионов России, которые подозреваются в хищениях средств у москвичей под видом замены счетчиков. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на телеграм-канал официального представителя МВД РФ Ирины Волк.

Как рассказала Волк, задержанные открыли компанию, которая в точности дублировала официального поставщика электроэнергии в Подмосковье. Злоумышленники убеждали москвичей, что им нужно срочно заменить счетчики. Затем они, представляясь сотрудниками энергокомпании, приходили и меняли работающие приборы на дешевые аналоги. При этом свои услуги они просили оплатить по завышенным тарифам.

В результате ущерб от их действий составил миллионы рублей. Пострадали от злоумышленников сотни москвичей, большинство из которых – пожилые люди. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой лиц.

Правоохранители провели вместе с Росгвардией обыски в 6 регионах России и изъяли средства связи, документацию, электрооборудование, инструменты для монтажа, бланки квитанций, удостоверения работников энергетической компании и иные предметы.

Всех задержанных уже доставили в Москву, им предъявлено обвинение. Троим организаторам мошеннической схемы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а еще 9 фигурантам – подписка о невыезде.

Ранее жителям Подмосковья начали приходить поддельные квитанции на оплату услуг ЖКХ от мошенников. В QR-коде на бланке может быть ссылка, которая при переходе перенаправляет пользователя на сайт с вредоносным программами. Это позволяет злоумышленникам получить удаленный доступ к приложениям банка и аккаунту на портале "Госуслуги".

В результате пользователь может потерять не только деньги, но и все свои сбережения. Еще один распространенный вид мошенничества связан с поверкой и заменой счетчиков воды. Злоумышленники предлагают заменить исправно работающий прибор учета или же требуют плату за якобы проведенную поверку.

