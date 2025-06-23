В Москве задержан владелец турагентства за обман клиентов на 3,8 млн рублей

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В Москве задержали владельца турагентства за обман 11 клиентов, передает пресс-служба столичного управления МВД России.

Как рассказал начальник управления информации и общественных связей, полковник внутренней службы Владимир Васенин, в феврале этого года жительница Москвы обратилась в турагентство и заказала два тура в Турцию, после чего внесла предоплату в размере 1,364 миллиона рублей. В апреле руководитель компании отменил бронирование отелей, не выполнив свои обязательства.

Полковник отметил, что 55-летнего злоумышленника задержали на Рязанском проспекте. Кроме того, установили его причастность к 10 аналогичным эпизодам. Владелец турагентства знал, что не сможет выполнить свои обязательства перед клиентами, и продолжал продавать зарубежные туры. Полученными деньгами он распоряжался по своему усмотрению. Всего он похитил больше 3,8 миллиона рублей.

Следствие возбудило уголовное дело, предусмотренное частями 2, 3 и 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Против задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Васенин подчеркнул, что расследование дела продолжается. Оно направлено на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого.

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